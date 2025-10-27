در این برنامه، دانش‌آموزان مقاطع اول و دوم متوسطه با فعالیت‌های آموزشی و بحث‌های گروهی، خطرات و پیامدهای منفی فضای مجازی را شناختند و مقاطع پنجم و ششم ابتدایی با کشیدن نقاشی، تأثیرات مثبت و منفی شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های همراه را به تصویر کشیدند.

آثار این دانش‌آموزان توسط اداره دادگستری بررسی و در شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشته خواهد شد.

طرح «قاضی در مدرسه» تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود دانش‌آموزان با شناخت بهتر مسائل اجتماعی و فضای مجازی، مهارت تصمیم‌گیری آگاهانه را بیاموزند.