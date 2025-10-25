پخش زنده
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اعلام کرد :فردا (یکشنبه) ساکنین برخی محلات از ساعت۱۰ صبح تا ۲۲ با افت فشار و یا قطعی آب مواجه میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، به اطلاع شهروندان محترم شهر کرمانشاه میرساند: به منظور شستوشو و لایروبی دورهای دریاچه سراب قنبر، فردا (یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۴) ساکنین خیابان شهید دکتر مفتح (سراب) و قسمتی از خیابان شهید جعفری (کسری) از ساعت ۱۰:۰۰ صبح تا ۲۲:۰۰ شب با افت فشار و یا قطعی آب مواجه میشوند. لذا ضمن پوزش از مشترکین گرامی ساکن در این محلهها، خواهشمندیم با سعه صدر و مدیریت در مصرف آب و اجتناب از مصارف غیرضروری همکاری لازم را با شرکت آب و فاضلاب داشته باشند و پرسنل این شرکت را در مسیر خدمترسانی مطلوب یاری نمایند.