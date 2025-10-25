صدای انفجار امروز زنجان به‌ علت امحای پرتابه‌های جنگ ۱۲ روزه بود و هیچ خطری نداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان اعلام کرد که صدای انفجار شنیده‌شده امروز در شهر، ناشی از امحای ضایعات و پرتابه‌های عمل‌نکرده مربوط به جنگ ۱۲ روزه بوده است.

کاوه حقیقی با اعلام این خبر به شهروندان خاطرنشان کرد که فرآیند امحای این ضایعات به‌صورت کاملاً کنترل‌شده و ایمن انجام شده و هیچ‌گونه حادثه یا پیامد ناگواری در پی نداشته است.

وی ضمن قدردانی از همکاری و آرامش مردم، تأکید کرد که هدف از این عملیات حفظ ایمنی و امنیت عمومی است و تمامی مراحل آن تحت نظارت نیروهای متخصص و مجرب انجام شده است.