نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس: بر اساس قانون جوانی جمعیت، بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند، اما یا دیر پرداخت می‌کنند یا از این مساله طفره می‌روند.

بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند

بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: با توجه به اعتراض شهروندان نسبت به عدم پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، در صحن علنی مجلس به رئیس بانک مرکزی تذکر داده و از وزیر اقتصاد هم سوال پرسیده شد تا نسبت به این مساله پاسخگو باشد.

وی افزود: بر اساس قانون جوانی جمعیت و بودجه سنواتی کشور، تکلیف بانک‌ها مشخص است و باید این تسهیلات را پرداخت کنند که متاسفانه یا عمل نکرده یا با تاخیر اقدام به پرداخت می‌کنند.

نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در یک ماه اخیر با رئیس یکی از موسسات مالی و اعتباری که اعتراض زیادی به آن وارد شده، گفت‌و‌گو کرده و قول داد که تسهیلات برای افراد ثبت نام شده در سامانه صورت گیرد که همین مساله رخ داد.

جوکار با اشاره به پیگیری این مساله در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جلسه مجمع نمایندگان استان با حضور مدیران بانک‌ها برگزار خواهد شد و تا عمل کردن بانک‌ها به وظیفه خود، به پیگیری ادامه می‌دهیم.