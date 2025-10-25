معاون اول قوه قضائیه گفت: نگاه تخصصی به پرونده‌های دعاوی خانوادگی به کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی و توسعه صلح و آشتی در میان زوجین کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجتمع قضایی خانواده شماره ۳ تهران با حضور معاون اول قوه قضائیه و خبرنگاران رسانه‌های مختلف افتتاح شد.

حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه گفت: نگاه تخصصی به پرونده‌های دعاوی خانوادگی به کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی و توسعه صلح و آشتی در میان زوجین کمک می‌کند..

علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین گفت: ورودی ماهانه پرونده‌های دعاوی خانوادگی در هر شعبه محاکم خانواده تهران، ۲۰۰ فقره است که بنا داریم با مشاوره تخصصی آمار ورودی پرونده‌ها را کاهش دهیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: مجتمع قضایی خانواده شماره ۴ نیز تا پایان سال راه اندازی می‌شود.