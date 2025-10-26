پخش زنده
برنج فروشی عمده در زنجان برای تقلب به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال و پلمب واحد صنفی به مدت یک هفته محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان گفت: برنج فروشی عمده در زنجان برای تقلب به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال و پلمب واحد صنفی به مدت یک هفته محکوم شد.
مظفری افزود: شعبه چهار بدوی تعزیرات حکومتی زنجان به پرونده تقلب واحد عمده فروشی برنج رسیدگی کرد.
وی اضافه کرد: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد و متصدی واحد را به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم و واحد صنفی را به مدت یک هفته پلمب کرد.
مظفری افزود: بازرسان سازمان جهاد کشاورزی گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال کرده بودند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان یادآور شد: خوشبختانه اکثر بازاریان و کسبه استان متشرع و منصف هستند ولی در این میان افرادی به لحاظ ناآشنایی به قوانین و یا سودجویی، مرتکب تخلف میشوند که با این واحدهای متخلف بدون مماشات برخورد قانونی خواهد شد.
به گفته مظفری، تعزیرات حکومتی در تمام سال و در روزهای تعطیل، آماده خدمترسانی و برخورد با تخلفات احتمالی بوده و نظارتها با هدف صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از تخلفات صنفی با جدیت ادامه دارد.
مظفری از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلفات اقتصادی، مراتب را در سامانه اینترنتی به نشانی tazirat.۱۳۵.ir تعزیرات حکومتی یا ۱۲۴ اداره کل صمت، ثبت گزارش یا شکایت کنند و در صورت مشاهده احتکار و اختفا علاوه بر سامانههای فوق به شماره ۱۱۰ فوریتهای پلیس اطلاع دهند.