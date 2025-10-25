پخش زنده
کاروان مویتای ایران در روز سوم رقابتهای آسیایی جوانان بحرین، با چهار صعود به فینال، دو راهیابی به نیمهنهایی را رقم زد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان ایران در رشته مویتای در روز سوم بازیهای آسیایی جوانان بحرین نمایش خیرهکنندهای داشتند و با عملکردی مقتدرانه، چهار ملیپوش کشورمان راهی فینال شدند.
در بخش دختران، باران جانی در وزن ۴۰- کیلوگرم رده سنی ۱۵–۱۴ سال با شکست نماینده اردن پیش از پایان راند سوم و ثبت پیروزی با ناکاوت، به فینال رسید و فردا برای کسب مدال طلا مقابل رقیب تایلندی خود به میدان میرود.
همچنین روژان بهنامی در وزن ۴۸- کیلوگرم با تکرار عملکرد درخشان روز گذشته، در همان راند نخست نماینده مالزی را ناکاوت کرد تا دومین فینالیست تیم دختران کشورمان باشد. او روز گذشته نیز موفق شده بود حریف قدرتمند تایلندی خود را ناکاوت کند.
در بخش پسران نیز ابوالفضل حاجیوند در وزن ۴۵- کیلوگرم رده سنی ۱۵–۱۴ سال، پس از غلبه بر رقیب قزاقستانی، امروز با ناکاوت در راند دوم مقابل قهرمان جهان از مالزی پیروز شد و به فینال رسید.
چهارمین فینالیست کاروان ایران، یاسین موسوی بود که در وزن ۶۰- کیلوگرم رده سنی ۱۷–۱۶ سال با برتری ۳۰ بر ۲۷ مقابل نماینده عراق، فینالیست شد. موسوی روز گذشته نیز نماینده تاجیکستان را شکست داده بود و حالا باید در دیدار نهایی برابر رایان احمد از اردن مبارزه کند.
در سایر دیدارها، امیرمحمد مجیدینیا در وزن ۵۷- کیلوگرم با وجود نبردی نزدیک، ۳۰ بر ۲۹ مغلوب حریف تایلندی شد و از رسیدن به فینال بازماند.
رضا بخشی نیز در وزن ۵۴- کیلوگرم برابر نماینده عراق شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.
در بخش وایکرو نیز ملیپوشان ایران روز موفقی را پشت سر گذاشتند؛ امیرعباس ساغری در رده سنی ۱۴–۱۵ سال پسران با امتیاز ۸.۲۰ و طاها شریفی در رده سنی ۱۶–۱۷ سال با امتیاز ۸.۱۳ به نیمهنهایی صعود کردند.
با نتایج امروز، کاروان مویتای و وایکرو ایران با چهار فینالیست، دو صعود به نیمهنهایی و چند نمایش مقتدرانه، یکی از بهترین روزهای تاریخ حضور خود در بازیهای آسیایی جوانان را پشت سر گذاشت.
کادر فنی تیم ملی کشورمان در گروه پسران را محمدعلی یوسفی (مبارزه) و مجید خواجوند (وایکرو و مایموی) تشکیل میدهند و در گروه دختران نیز مستانه سیفآبادی (مبارزه) و شاهصنم صدیقی (وایکرو) حضور دارند.
همچنین جواد نصیری رئیس انجمن مویتای و رضا قدسی و زینب ممانی بهعنوان سرپرست، تیم اعزامی ایران را همراهی میکنند.
رقابتهای مویتای سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین فردا (یکشنبه) با برگزاری دیدارهای نهایی به پایان میرسد.