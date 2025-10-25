به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آقایی در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد با اشاره به بازرسی‌های متعدد از نانوایی‌ها گفت: قیمت نان در یزد به همان نرخ سابق برگشت و نان هم به صورت تک چانه‌ای عرضه می‌شود. البته تخلف‌هایی صورت گرفته که پرونده سازی شده و در حال بررسی است.

وی افزود: گاهی کیفیت آرد به گونه‌ای نیست که نان باکیفیتی از سوی نانوایی‌ها پخته شود. تذکر‌های لازم را دادیم، اما برخی اوقات گندم وارداتی با کیفیت مناسب وارد استان نمی‌شود و بر کیفیت نان تاثیر می‌گذارد.

فرماندار یزد اظهار داشت: این موارد در کارگاه آموزشی اتحادیه نانوایی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد تا نان به بهترین نحو و کیفت به مردم عرضه شود.