به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:همزمان با برپائی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی، یازده قرارداد اقتصادی، تجاری، و یاداشت تفاهم همکاری بین سازمان ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و نیمه خصوصی به امضاء رسید.

معاونت‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ورزش و جوانان، انجمن‌های ورزشی، سازمان ملی استاندارد، شرکت گسترش صنایع و معاونت علمی ریاست جمهوری؛ برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های بودند که چندین قرارداد و تفاهمنامه را در حوز‌ها و محورهای؛ تامین مواد اولیه، تسهیلات مالی، توسعه خطوط تولید، تامین مواد اولیه، صادرات خدمات فنی و مهندسی، همکار‌های دوجانبه علمی و فنی و همکار‌های آموزشی منعقد کردند.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی، طی روز‌های گذشته، با استقبال کم نظیر مخاطبان از جمله ورزشکاران رشته‌های مختلف، مقامات دولتی، کارشناسان و محققان و صاحبان صنایع تولیدی ورزشی مواجه شده است.

طی این مدت، سالن‌ها و غرف‌های محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران شاهد حضور دور از انتظار مخاطبان نمایشگاه حوزه ورزش و تجهیزات ورزشی بود.. این استقبال به حدی است که تردد داخل سالن‌های نمایشگاه به سختی صورت می‌گیرد و داخل غرفه‌ها نیز، مسولان شرکت‌ها در حال گفت‌و‌گو با بازدیدکنندگان و عقد قرداد‌های تجاری هستند.

طی سه روز گذشته‌ی سومین روز بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی، چهره‌های محتلف ورزشی از سالن‌ها و غرفه‌های نمایشگاه بازدید کرده و در جریان تولیدات و نوآوری‌های شرکت‌ها قرار گرفتند.

برگزاری نشست‌های مختلف علمی و تخصصی، مسابقات فوتبال و فوتسال، دوچرخه سواری، رزمی، ورزش همگانی، ورزش صبحگاهی، مسابقات بسکتبال، مسابقات محلی، بازی‌های بومی و مسابقات آمادگی جسمانی در رده‌های مختلف سنی، از جمله برنامه‌های متنوع روز دوم این نمایشگاه بود

این رویداد بعنوان بزرگترین و مهم‌ترین رویداد نمایشگاهی ورزش کشور با مشارکت ورزشکاران رشته‌های مختلف، فدراسیون ها، کمیته ها، دستگاه‌های مرتبط، وزارت ورزش و جوانان و ده‌ها شرکت و واحد تولیدی لوازم و تجهیزات ورزشی در تهران برپا شده است.

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی که با همکاری وزارت ورزش و جوانان برپا شده؛ علاوه بر شرکت‌های تولیدی داخلی و خارجی؛ فدراسیون‌های ورزشی، ادارات کل ورزش استا ن¬ها، هیئت‌های ورزشی و باشگاه¬های ورزشی کشور نیز حضوری فعال دارند.

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی، بیش از ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی از ایران و کشور‌های عراق، چین، ترکیه و روسیه حضور دارند.

در این رویداد انواع پوشاک و کفش ورزشی، لوازم و تجهیزات ورزش‌های گروهی مانند فوتبال، والیبال، بسکتبال، هندبال و ...، تجهیزات ورزش کشتی، تجهیزات استخر، تجهیزات بدنسازی و تناسب اندام، انواع لوازم و تجهیزات ورزش‌های رزمی، آبی و هوایی، دوچرخه سواری، ورزش‌های فکری، انواع تجهیزات و وسایل شنا، ورزش‌ها و مسابقات آبی و قایقرانی، لوازم و تجهیزات پزشکی، ورزشی، مکمل‌های غذایی، دارویی و پروتئینی، نهاد‌ها و شرکت‌های ارائه دهندگان خدمات ورزشی و ادوات و تجهیز مراکز و سالن‌های ورزشی ارائه و در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد.

توجه ویژه به حوزه ورزش کشور، ارتقاء ورزش‌های همگانی و قهرمانی، توسعه اماکن ورزشی، ارائه آخرین دستاورد‌ها و تکنولوژی‌های حوزه ورزش و تجهیزات ورزشی، توجه و توسعه ورزش‌های پایه، توسعه ورزش مدارس، آشنائی با پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه تجهیزات ورزشی و ایجاد فضای رقابتی و ارتقاء کیفی تولیدات و تجهیزات ورزشی، مهمترین اهداف برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی است.

این نمایشگاه تا ۴ آبان ماه هر روز از ساعت ۸ تا ۱۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران، آماده بازدید علاقمندان است.