استاندار قم با بیان اینکه شهر قم تنها مرکز استان بدون فرودگاه در کشور است گفت: با حمایت دولت به ویژه شخص رئیس جمهور امیدواریم این طرح تا دو سال آینده به بهره برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم گفت: پس از سفر اخیر رئیس جمهور به قم و حضور ایشان در محل پروژه فرودگاه، حمایت خوبی از طرف دولت برای تکمیل این طرح صورت گرفته است.

اکبر بهنام جو افزود: پیش بینی می‌شود این طرح کلان استان، تا دو سال آینده به بهره برداری برسد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حضور میلیونی زائران داخلی و خارجی در شهر مقدس قم این فرودگاه مبدأ و مقصد شمار زیادی از مسافران داخلی و خارجی خواهد بود.



