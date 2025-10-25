



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور گفت: دانشگاه‌های لرستان برای توسعه ی استان بر پایه‌ی الگوی علم و فناوری آماده‌ هستند، مشروط بر آن‌که حوزه‌ی اجرا آغوش خود را به روی دانشگاه بگشاید و از ظرفیت علمی استان در تصمیم‌سازی‌ها بهره گیرد.

دکتر علی باقر طاهری نیا در نشست هیئت اندیشه‌ورز لرستان افزود:هئیت های اندیشه‌ورز، سازوکاری برای پیوند اندیشه با اجرا هستند و وظیفه دارند نقشه‌ی جامع علمی کشور را در استان‌ها تدوین و مسیر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان را هموار کنند.



دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور هدف نهایی این حرکت را شکل‌گیری زیست‌بومی دانست که در آن دانشگاه، پژوهش و اجرا در کنار هم،«ایران قوی و اقتصاد دانش‌بنیان» را محقق کنند.

اعضای هیئت اندیشه‌ورز استان هم ضعف ارتباط دانشگاه‌ها با بدنه‌ی اجرایی دولت، بی‌ضمانتی طرح‌های پژوهشی و غفلت از ظرفیت‌های آب و خاک ، گردشگری، ظرفیت های معدنی و گیاهان دارویی را از موانع توسعه ی لرستان دانستند.





رؤسای دانشگاه‌ها،مؤسسات آموزش عالی و پارک‌های علم و فناوری به‌عنوان اعضای هیئت اندیشه‌ورز، بخشی از شورای فرهنگی استان و زیرمجموعه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور محسوب می‌شوند که به بیان دیدگاهها ، نقطه نظرها ،توانمندیها،ظرفیتها و مسائل و مشکلات پیشروی توسعه ی استان پرداختند.



