درمانگاهی که قرار بود پناه و مأمن سلامت مردم منجیل باشد، بیش از سه دهه است که در انتظار تکمیل مانده است؛ طرحی که از سال ۱۳۶۹ آغاز شد و هنوز به سرانجام نرسیده است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_55437247"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5607229/55437247?width=600&height=350"></script></div> به گزارش خبرگزاری صداو سیمای گیلان ؛ این پروژه که با هدف ارائه خدمات درمانی به مردم منطقه کلید خورد، پس از سال‌ها توقف، سال گذشته بار دیگر روند ساخت آن از سر گرفته شد، اما از شهریورماه امسال فعالیت‌های عمرانی در آن دوباره متوقف شده است.

اهالی منجیل با گلایه از طولانی شدن اجرای این پروژه، می‌گویند نبود یک درمانگاه مجهز در شهر، آنها را ناگزیر کرده برای دریافت خدمات پزشکی به شهرستان‌های مجاور سفر کنند؛ موضوعی که به‌ویژه در شرایط اضطراری، مشکلات زیادی برای بیماران ایجاد می‌کند.

بر اساس گفته‌های برخی منابع محلی، کمبود اعتبار و مشکلات اداری از دلایل اصلی تأخیر در تکمیل این پروژه عنوان شده است. مردم امیدوارند با پیگیری مسئولان و تخصیص اعتبارات لازم، روزی درمانگاه منجیل از وعده به واقعیت تبدیل شود و پس از سه دهه، به مأمنی واقعی برای سلامت مردم بدل گردد