معاون هماهنگ کننده سپاه با تاکید بر اصلاح سبک زندگی و فضای فکری حاکم درباره ازدواج این امر را برای پیشرو بودن در امر ازدواج، جوانی جمعیت و آرامش ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار قریشی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جلسه قرارگاه جوانی جمعیت نمایندگی ولی فقیه در سپاه از تشکیل جلسات قرارگاه جمعیت و جوانی به طور مستقل خبر داد و تصریح کرد: این امر به دلیل اهمیت این موضوع و تاکید مقام عظمای ولایت بر روی این موضوع است که البته حضرت آقا روی موضوعات دیگری هم تاکید دارند، اما در این حوزه اگر نجنبیم و تلاش نکنیم، دیگر علاجی وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: در سالهای دهه ۶۰ زیر بنای افزایش جمعیت در کشور را ضعیف کردهاند، تا آنجا که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حتی بر روی پاکتهای سیگار هم شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر را ترویج کردند. الان کشور ما در دنیا تقریبا رکورددار رشد منفی جمعیت است و معلوم شده که این برنامه، برنامه ریزی دقیق از سوی دشمن بوده و آن هم فقط برای مذهب شیعه بوده است.
سردار قریشی مسئله افزایش جمعیت را همچون خانهای خراب شده که برای ساخت آن نیاز به زمان هست برشمرد و بیان کرد: اینکه توقع داشته باشیم این خانه با همان سرعت که تخریب شده است با همان سرعت هم قابل ساختن باشد، حتما اشتباه است، این کار باید با حوصله و دقت عمل انجام گیرد، باید خودمان را متوقع کنیم حتما در این دوره که ریاست یا مسئولیتی را به عهده داریم، این مشکل را بتوانیم حل کنیم، این مسئلهای است که در فضای جنگ ترکیبی امروز ابعاد پیچیده و گستردهای پیدا کرده است.
سردار قریشی با بیان این نکته که اگر سپاه رتبه اول را در خصوص جمعیت و جوانی کسب نموده است به دلیل سبک زندگی بچههای سپاه با دیگران است» افزود: ما در معیشت و مسکن کار مهمی انجام ندادهایم، چون اطلاع دارم معیشت سپاه نسبت به نیروهای مسلح معیشت قابل قبولی نیست، نسبت به کشور هم اصولا عقب ماندگی کلی داریم. این موضوع را به اعضای نمایندگی ولی فقیه در سپاه بگویم که حوزه یک مجموعه آخوندی در سپاه است، الحمدالله حاج آقا حاج صادقی هم روی این موضوع تاکید میفرمایند که ما در موضوع جمعیت و جوانی حرکت کنیم.
معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران با اشاره به تجربه مشابه این دوران برای خود و هم دورهایهای خود ادامه داد: ما زمانی که ازدواج کردیم شرط اصلی مسکن نبود، اعتقاد داشتیم وقتی ازدواج میکنیم وضعیت خانه حل میشود نه توسط سپاه، بلکه ایمان به وعده خداوند که اگر ازدواج کردیم و بچه دار شدیم برکت و خیر در زندگی میآید، افرادی که ازدواج میکنند فراموش کردند که اصلا عامل اصلی خانه دار شدن و خیر و برکت در زندگی ازدواج و فرزندآوری است.
سردار قریشی در پایان با اشاره به فضای فکری حاکم درباره ازدواج تصریح کرد: الان فضای فکری این است که به جای آرامش، آسایش را فراهم کنیم، کما اینکه فردی خانهای ندارد، جهیزیه را طوری تهیه میکند که در یک خانه جا نمیشود. باید به دنبال آرامش باشیم. این فضای فکری باید عوض شود.