پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: با تمام احترام به تیمها باید تمرکز را روی بازی خودمان بگذاریم که هفته به هفته بهتر شویم و در ادامه جزو تیمهای بالانشین باشیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار با پیکان اظهار داشت: میدانیم بازی سخت و سنگینی خواهیم داشت، پیکان تیمی است که هفته گذشته نتیجه نگرفته، اما تیم جوان و باانگیزه است که باتجربههای باکیفیتی دارد، بافشار شدید از جلو بازی میکنند که کار را سخت میکند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین بازیهای ما به دلیل شرایط جدول است، باید با تمرکز بالا بازی کنیم، باید مراقب باشیم در ضدحملات مشکل به وجود نیاید، بازی مهمی برای هر ۲ تیم است و امیدوارم بازی خوبی شود که همه از آن لذت ببرند.
نویدکیا تصریح کرد: در مورد پست ۶ بحث زیاد است، پستها در فوتبال به مرور زمان حذف میشوند، فوتبالیستها باید در سطح بالایی از نظر آمادگی و هوشی باشند که هرجایی نیاز باشد، بازی کنند، خیلی درگیر این مسائل نباشید، هافبک که فقط کار تدافعی کند در فوتبال دنیا در حال حذف است، باید پاس خوب بدهند و اضافه شوند و حتی گل بزنند، دوست دارم هافبک ۶ یا ۸ فقط کار دفاعی نکند، دوست دارم هافبکها خلاقیت بیشتری داشته باشند و یک در مقابل یک را برنده باشند.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در خصوص استقبال هواداران گفت: مقداری به دلیل بحث بلیتفروشی است، الان به دلیل سختگیری خیلی از باشگاههای دیگر نیز دچار مشکل شدهاند، شاید انتظار دارند سپاهان بالای جدول باشد، در قدیم نیز وقتی برد خوب میآوردیم، تعداد بیشتر میشد، شاید به دلیل بازی اوایل هفته است؛ هوادار واقعی همینها هستند که بین هفته میآیند، بقیه نیز هوادار و قابل احترام هستند، هوادار باید در شرایط سخت به تیم کمک کند، از تیم مراقبت کند و از تیم انتقاد کنند.
وی در مورد آسیبدیدگی بازیکنان عنوان داشت: همیشه در همه تیمهای دنیا آسیب دیدن طبیعی است، باشگاهی نیست که یک هفته همه بازیکنان را بدون مشکل داشته باشد، چند بازیکن نداریم، روی عارف فکر میکنیم که بازی کند یا خیر، برخی بازیکنان شاید تأثیرگذار باشند، اما فکر میکنم باید به همه بازیکنان احترام گذاشت و هرکسی نباشد، نفر دیگری میتواند جایگزین شود.
نویدکیا افزود: هر ۲ دروازهبان اصلی را در اختیار داریم و مشکلی ندارند، بازیکنان من هستند و تشخیص میدهم چه کسی بازی کند، سرماخوردگی در تیم داریم و به مرور دچار میشوند که در این ماه سال طبیعی است.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در خصوص وضعیت لیگ گفت: به خاطر تغییرات در تیمها و سبک بازی لیگ ایران که سخت است، بازیکنان خارجی که ابتدا میآیند فکر میکنند، لیگ ایران مانند حوزه خلیج فارس است ولی میبیند لیگ ایران خیلی سخت است، زمینها باکیفیت بالا نیستند، به مرور زمان میتواند برای تیمهای مدعی خوب باشد که به شرایط ایدهآل برسند، اما اگر در شرایط سخت قرار بگیرند، کار سخت میشود، با تمام احترام به تیمها باید تمرکز را روی بازی خودمان بگذاریم که هفته به هفته بهتر شویم و در ادامه جزو تیمهای بالانشین باشیم.
وی در خصوص حضور بازیکنان آکادمی سپاهان در سایر تیمها بیان کرد: ساختار را باید در موضوعاتی تغییر دهیم، با هیأت مدیره در خصوص آکادمی جلساتی داشتهایم، همه بازیکنان آکادمی نمیتوانند به تیم اول بیایند، نوع قرارداد باید بگذارد در تیمهای دیگر بازی کنند و وقتی باتجربه شدند به تیم خودمان برگردند، خیلی وقتها فکر نمیکردیم یک بازیکن به سطح بالایی برسد وگرنه به راحتی از دست نمیدادیم.
نویدکیا در پایان گفت: باشگاه سپاهان کار درستی انجام میدهد و به فوتبال کشور کمک میکند، مشکلات کوچکی داریم که باید ساختار درستی درست کنیم و با نوع قرارداد بتوانیم بازیکنان را برگردانیم به تیم خودشان کمک کنند.