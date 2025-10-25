پخش زنده
تیمهای بایرنمونیخ، لایپزیش و دورتموند در هفته هشتم فوتبال بوندسلیگا آلمان مقابل حریفان به پیروزی رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته هشتم رقابتهای فوتبال بوندسلیگا آلمان امروز برگزار شد و تیمهای بایرنمونیخ و لایپزیش با برتری مقابل حریفان خود فاصله امتیازی خود در بالای جدول را با سایر تیمهای دیگر را افزایش دادند.
نتایج دیدارهای هفته هشتم که امروز برگزار شد به این شرح است:
آگزبورگ صفر - ۶ لایپزیش
مونشن گلادباخ صفر - ۳ بایرن مونیخ
برای بایرن در این دیدار؛ یاشوا کیمیش (۶۴)، رافائل گوئررو (۶۹) و لنارت کارل (۸۱) گلزنی کردند. همچنین گلادباخیها در دقیقه ۱۹ و با اخراج ینس کاستروپ ۱۰ نفره به بازی ادامه دادند.
آینتراخت فرانکفورت ۲ - صفر سن پائولی
هامبورگ صفر - یک ولفسبورگ
هوفنهایم ۳ - یک هایدنهایم
دورتموند یک - صفر کلن
در جدول بایرنمونیخ با ۲۴ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای لایپزیش با ۱۹ و دورتموند با ۱۷ امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار دارند.