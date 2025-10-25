کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به بازداشت غیرقانونی مهدیه اسفندیاری، گفت: اقدام دولت فرانسه، آشکار شدن اهداف آنان در راستای رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، غلامحسین طاهری افزود: واقعه مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی که به مدت بیش از ۸ ماه در زندان‌های فرانسه بود، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های دیداری، شنیداری و فضای مجازی داشت.

او افزود: فرانسوی‌ها تلاش می‌کنند این مسئله رو با پروپاگاندای همیشگی خود بپوشانند و وانمود کنند این بازداشت جز قوانین کشورشان است.

کارشناس مسائل سیاسی، افزود: مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی، استاد دانشگاه مقیم فرانسه بود و به دلیل فعالیت در حمایت از مردم مظلوم فلسطین توسط پلیس فرانسه بازداشت شد.

غلامحسین طاهری، گفت: بانوی مسلمان ایرانی مترجم و استاد دانشگاه مقیم شهر لیون فرانسه بود و نزدیک به هشت سال در این شهر زندگی می کرد.

او افزود: معمولا فرانسوی‌ها در مورد افراد بیگانه کشور، اقدامات امنیتی زیادی انجام شد و به نظر میرسد که این مسئله نه تنها عریان شدن اهداف فرانسوی‌ها در راستای رژیم صهیونیستی است، چرا که فرانسوی‌ها می گویند آرمان فلسطین شایسته فداکاری است، اما معتقدند ایرانیان در داخل و خارج از کشور نباید نسبت به این مسئله واکنش نشان دهند .

غلامحسین طاهری خاطرنشان، گفت: تا آزادی کامل مهدیه اسفندیاری، مقامات وزارت امور خارجه در حال پیگیری مسئله هستند و تلاش‌های هم در این زمینه انجام شده است.

او افزود: آزادی مهدیه اسفندیاری، پس از ۲۳۵ روز بازداشت در موقعیت خیلی بد زندان، اکنون بایستی منتظر بمانیم که فرانسوی‌ها نسبت به درخواست ایران پاسخ مثبت بدهند و در غیر این صورت لکه ننگی بر چهره تاریخ دموکراسی فرانسوی‌ها حک خواهد شد.