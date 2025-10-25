پخش زنده
شورای حکمای مسلمان با صدور بیانیهای تصویب حاکمیت رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری توسط کنست این رژیم را به شدت محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ایکنا، شورای حکمای مسلمان، تصویب دو لایحه در کنست رژیم صهیونیستی را در قرائت اولیه خود با هدف اعمال حاکمیت این رژیم بر کرانه باختری اشغالی و قانونی کردن کنترل بر یک شهرک، به شدت محکوم کرد.
این شورا امروز در بیانیهای، بر مخالفت قطعی خود با چنین اقدامات تحریکآمیزی که با هدف تغییر وضعیت قانونی و تاریخی سرزمینهای اشغالی فلسطین انجام میشود، تأکید کرد.
در این بیانیه تصریح شده است:: این اقدامات نشاندهنده نقض آشکار قوانین بینالمللی است و تلاشها برای دستیابی به صلح عادلانه و جامع در منطقه را تضعیف میکند.
شورای حکمای مسلمان بار دیگر از جامعه بینالمللی خواست تا مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود را بر عهده گرفته و با تلاشهای مکرر رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری و نابودی آرمان فلسطین مقابله کند.
این شورا تأکید کرد: به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین برای تأسیس یک کشور مستقل با پایتختی اورشلیم، تنها راه دستیابی به امنیت و صلح پایدار در منطقه است