بانوان ملی پوش را گبی ایران در رقابتهای آسیایی عمان، صاحب دو پیروزی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای راگبی آسیا ترافی در شهر مسقط عمان برگزار میشود که تیمهای ملی بانوان و مردان ایران به مصاف رقبای خود رفتند.
تیم ملی راگبی بانوان ایران بازیهای درخشانی از خود به نمایش گذاشت و دو رقیب اصلی خود یعنی کره جنوبی و ازبکستان را از پیش رو برداشت تا شانس حضورش در جمع تیمهای برتر بالا باشد. بانوان کشورمان ابتدا در یک بازی دیدنی، کره جنوبی را با نتیجه ۲۹ بر ۵ از پیش رو برداشتند و در ادامه به پیروزی ۱۲ بر ۵ مقابل ازبکستان رسید.
تیم بانوان ایران فردا با لبنان و اردن بازی دارد و در صورت پیروزی راهی فینال خواهد شد.