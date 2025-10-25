رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت : نقص فنی گاز پیک نیکی خانه را به آتش کشید و فرزند خانواده را راهی بیمارستان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با اشاره به اینکه حوالی ساعت ۲۱:۳۵ امروز شنبه ۳ مهر ۱۴۰۴ حادثه آتش سوزی در طبقه سوم ساختمانی در بلوار لاکان رشت به آتش نشانان اطلاع داده شد گفت : ماموران آتش نشانی از سه ایستگاه مجاور به محل آتش سوزی اعزام شدند .

شهرام مومنی با بیان اینکه علت آتش سوزی نقص ناگهانی گاز پیک نیکی در حین پخت و پز بود و آتش با تلاش همسایگان بوسیله خاموش کننده های پودری تا حدی مهار شده بود افزود : پسر بچه ۹ ساله ای از ناحیه دست دچار سوختگی شده بود که بیمارستان منتقل شد.

وی گفت : ۲۱ آتش نشان با ۶خودروی اطفای حریق از سه ایستگاه به محل حادثه اعزام شده بودند که در کمتر از ۱۰ دقیقه آتش را مهار کردند .