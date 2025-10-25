پخش زنده
امام جمعه تبریز گفت:ارتقای دینداری نوجوانان زمانی به نتیجه میرسد که همه دستگاهها با مرجعیت واحد و برنامهای منسجم در مسیر مشترک گام بردارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل رئیس شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی در یکصد و سی و سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با تاکید بر ساماندهی مجالس ترحیم گفت: در زمینه ارتقای دینداری نوجوانان هم با ۱۶ میلیون دانش آموز در کشور مواجهیم و لازم است اقدامات موثری در موضوعات نماز و احکام دینی در آموزش و پرورش صورت گیرد و در کنار آن باید با همکاری مساجد، مدارس و اولیا، نشاط حقیقی و معنوی میان آینده سازان کشور تقویت شود که در این زمینه حوزههای علمیه میتوانند با دستگاه تعلیم و تربیت همکاری تنگاتنگی داشته باشند تا منتج به نتیجه باشد، هر چند نهادهای مختلفی در حوزه فرهنگ مسئولند و همگی باید پای کار باشند البته با مرجعیت واحد برای این که اقدامات به صورت منسجم و یکپارچه انجام شود.
بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه در حوزه دینداری نوجوانان غفلت شده است گفت: دینداری و آموزشهای دینی در احکام و عبادات و مناسک خلاصه شده و اخلاقیات و جهان بینی با محتوای مناسب و متناسب با روحیات و خلقیات نسل جدید به خصوص نوجوانان ارائه نمیشود بر این اساس باید نهادهای فرهنگی از جمله آموزش و پرورش با تبیین عملی و درونی، ماهیت دین و دینداری راستین را به نوجوانان بیاموزند هر چند همه افراد جامعه، هر کدام در این خصوص مسئولند و در این میان، نقش رسانهها پررنگتر است و باید با تقسیم کار و تولیداتی با محتوای فاخر و به روز، مسئولیت خود را در این خصوص ایفا کنند.
گفتنی است یکصد و سی و سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی با ۵ محور اصلی از جمله ساماندهی مجالس ترحیم و ارتقای دینداری نوجوانان در تبریز برگزار شد.