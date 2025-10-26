تیم فوتبال ناپولی در حساس‌ترین دیدار هفته هشتم فوتبال سری آ ایتالیا با نتیجه ۳ - یک مقابل اینتر به پیروزی رسید و به صدر جدول رفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدار های هفته هشتم فوتبال سری آ ایتالیا به این شرح است:

پارما صفر - صفر کومو

اودینزه ۳ - ۲ لچه

ناپولی ۳ - یک اینتر

کوین دی بروینه در دقیقه ۳۳ از روی نقطه پنالتی، اسکات مک‌تامینی در دقیقه ۵۴ و آندره آنگیسا در دقیقه ۶۶ برای ناپولی گلزنی کردند و تک گل اینتر را هاکان چالهان اوغلو دقیقه ۵۹ از روی نقطه پنالتیبه ثمر رساند.

کرمونزه یک - یک آتالانتا

در جدول ناپولی با ۱۸ امتیاز صدرنشین است و تیم های میلان با ۱۷ و اینتر ۱۵ با امتیاز دوم و سوم هستند.





