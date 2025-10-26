پخش زنده
نطق تاریخی امام خمینی در ۴ آبان ١٣۴٣، نه به تحقیر یک ملت و سرآغاز قیام برای استقلال ایران بود؛ فریادی که بهای آن ١۵ سال دوری از وطن شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاپیتولاسیون یا «مصونیت قضایی اتباع آمریکایی در ایران» یکی از جنجالیترین و تحقیرآمیزترین مصوبات دوران پهلوی بود که در سال ۱۳۴۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بر اساس این قانون، مستشاران و نظامیان آمریکایی و خانوادههایشان در ایران از تعقیب و محاکمه در دادگاههای ایرانی مصون میشدند و در صورت ارتکاب جرم، فقط در دادگاههای آمریکا محاکمه میگردیدند.
امام خمینی (ره) در نطق تاریخی خود در چهارم آبان ۱۳۴۳، بهشدت به این لایحه اعتراض کرد و آن را نشانهی وابستگی کامل حکومت پهلوی و تحقیر ملت ایران دانست. ایشان با شجاعت اعلام کردند که «ایران مستعمرهی آمریکا شده است» و فریاد زدند: «اگر یک آشپز آمریکایی مرجع تقلید شما را زیر بگیرد، هیچ محکمهای حق رسیدگی ندارد.» این سخنرانی آغازی بر مرحلهای جدید از مبارزه نهضت اسلامی و زمینهساز تبعید امام خمینی به ترکیه شد.
