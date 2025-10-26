

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس اورژانس لرستان گفت: در پی تماس با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ استان مبنی بر نیاز خدمات بالگرد اورژانس هوایی،بالگرد اورژانس الیگودرز در یک سورتی پرواز برای نجات جان یک بیمار و مادر باردار در منطقه ی شوله ی این شهرستان به پرواز درآمد.



فرزاد میر سپهوند افزود:این مادر باردار برای ادامه مراقبت‌ها و خدمات درمانی به بیمارستان امام جعفر صادق (ع) الیگودرز اعزام شد.