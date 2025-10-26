پخش زنده
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام از فراهم شدن مقدمات برگزاری یادواره ۴۰۰ شهید ایل خزل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «محمد رحیمی» در جلسه هماهنگی پنجمین یادواره ۴۰۰ شهید ایل خزل، اظهار کرد: برای هر کدام از دستگاههای اجرایی استان، وظایفی مشخص شده است و بدون تردید، امسال این یادواره باشکوهتر از سالهای گذشته برگزار خواهد شد.
وی افزود: برگزاری این یادواره شهدا، موجب ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه میشود.
جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان در این جلسه با اشاره به هماهنگیهای لازم برای پنجمین یادواره باشکوه ۴۰۰ شهید ایل خزل، گفت: برای برگزاری این یادواره، تمام دستگاههای اجرایی استان مشارکت خواهند کرد.
سردار قدرتالله کریمیان اضافه کرد: هجدهم آبان ماه، مقدمات برگزاری یادواره شهدای ایل خزل در منطقه آسمان آباد فراهم شده است.