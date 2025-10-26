به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمدعلی نائل قراملکی اظهار کرد: پرواز در مسیر تبریز – قشم توسط شرکت هواپیمایی ایران ایرتور انجام خواهد شد و در روز‌های شنبه و سه‌شنبه هر هفته برقرار است.

وی افزود: ترمینال جدید فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز با مساحت ۲۲ هزار مترمربع و با اعتبار ۲۱۰۰ میلیارد تومان احداث خواهد شد. این پروژه که پس از احداث فونداسیون حدود ۱۳ سال پیش نیمه‌کاره رها شده بود هم‌اکنون با دریافت مجوز هیئت‌ مدیره شرکت فرودگاه‌ها وارد مرحله نهایی اجرا شده است.

نائل قراملکی گفت: فرآیند انتخاب مشاور، پیمانکار و گروه مشارکت پروژه آغاز شده و فراخوان طراحی و ساخت (EPC) در روزنامه رسمی منتشر شده است. این اقدام به معنای انتخاب پیمانکار ذیصلاح با همکاری گروه مشاوران برای اجرای پروژه است.

وی تاکید کرد: با بهره‌برداری از این ترمینال فرودگاه تبریز توانایی ارائه خدمات بین‌المللی به استاندارد‌های روز را خواهد داشت و جایگاه منطقه‌ای خود را تقویت خواهد کرد.