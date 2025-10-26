به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ مسیر‌های اصلی پایتخت مالزی با استقرار ده هزار نیروی امنیتی، پلیس، گارد ضد شورش و کامیون‌های نظامی برای پیشگیری از تجمعات اعتراضی مردم به سفر دونالد ترامپ به مالزی تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته است.

به رغم اجازه دولت مالزی برای برگزاری تجمعات اعتراضی که قبلا اعلام شده بود، اما صبح امروز در آستانه ورود ترامپ، شواهد میدانی نشان از حاکم شدن فضای امنیتی ویژه برای پیشگیری از برگزاری هرگونه تجمع اعتراضی است.

سامانه اتوبوسرانی و ال آرتی (همان مترو) کوالالامپور نیز بدون اطلاع قبلی از صبح امروز تعطیل شده است.