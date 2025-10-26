در ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، یک تن کشته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک پهپاد رژیم صهیونیستی منطقه القلیله در شهرستان صور در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار داد.

المیادین به تعداد کشته و زخمی‌های احتمالی این حمله هیچ اشاره‌ای نکرده است، اما شبکه المسیره با تأیید این حمله اعلام کرد که در این حمله یک لبنانی کشته شده است.

براساس این گزارش در این حمله یک دستگاه موتورسیکلت هدف حمله پهپادی اسرائیل در القلیله قرار گرفت که در جریان آن یک تن کشته شده است.

المسیره و المیادین به ماهیت فرد کشته شده هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند.

رژیم صهیونیستی عصر دیروز نیز در حمله‌ای پهپادی منطقه حاروف در النبطیه واقع در جنوب لبنان را هدف قرار داد.