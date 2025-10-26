منابع رسانه‌ای از درگیری مجدد نیروهای وابسته به رژیم الجولانی و نیروهای دموکراتیک کرد سوریه موسوم به قسد در شرق این کشور خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بار دیگر درگیری نظامی در شهرک‌های «محکان» و «کشمه» واقع در شرق دیرالزور میان نیرو‌های وابسته به رژیم الجولانی و نیرو‌های دمکراتیک کرد سوریه موسوم به قسد شعله‌ور شده است.

طبق این گزارش، الجزیره جزئیاتی درباره تلفات یا پیامد‌های این درگیری منتشر نکرده است.

پس از سقوط حکومت بشار اسد در سال گذشته، منطقه شرق سوریه به محلی برای درگیری نیرو‌های رژیم الجولانی و شبه نظامیان کرد سوری تبدیل شده است.