رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در غزه تأکید کرد: این گروه اجازه هیچگونه بهانهای به دشمن صهیونیستی برای از سرگیری جنگ را نخواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در غزه در گفتوگو با شبکه الجزیره تأکید کرد: هیچ بهانهای به دشمن برای ازسرگیری جنگ نخواهیم داد.
وی گفت: رژیم صهیونیستی در طول جنگ، در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است.
الحیه افزود: دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده که جنگ به پایان رسیده و هر روز شاهد تأکید مقامات آمریکایی بر پایان جنگ هستیم.
وی تأکید کرد: پس از ۷۲ ساعت از توقف درگیریها، ۲۰ اسیر اسرائیلی را تحویل دادیم.
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در غزه اضافه کرد: ۱۷ جسد از ۲۸ جسد اسرای رژیم اشغالگر نیز تحویل داده شده است.
الحیه تصریح کرد: روز یکشنبه وارد مناطق جدیدی خواهیم شد تا برخی از اجساد اسرای دشمن را خارج کنیم.
این مقام ارشد جنبش حماس با بیان اینکه "هیچگونه مخالفتی با حضور هر شخصیت ملی مقیم غزه برای مدیریت این منطقه نداریم. "، افزود: تمام مسئولیتهای اداره نوار غزه، از جمله امور امنیتی را به کمیته اداره غزه واگذار خواهیم کرد.
وی همچنین با اعلام اینکه "با جنبش فتح بر سر حضور نیروهای بینالمللی برای نظارت بر آتشبس و جداسازی نیروها به توافق رسیدهایم"، خاطرنشان کرد: با تمامی گروهها توافق کردیم که مأموریت سازمان بینالمللی، بازسازی غزه باشد.
الحیه گفت: میخواهیم به سوی برگزاری انتخابات حرکت کنیم که مقدمهای برای اتحاد دوباره صف ملی فلسطین است، چرا که ما یک ملت هستیم و خواهان یک قدرت و یک حکومت هستیم.
وی ادامه داد: در دیدار با ویتکاف و کوشنر به آنها اعلام کردم که ما طرفدار ثبات هستیم و اینکه ترامپ توانایی مهار رژیم اشغالگر اسرائیل را دارد.
الحیه تصریح کرد: حمله اسرائیل به دوحه و شکست مفتضحانه و بیسابقه اسرائیل، موجب سرخوردگی دشمن شد.
وی همچنین گفت: سلاح ما به حضور اشغالگران و تجاوز پیوند خورده است و در صورت پایان اشغال، این سلاح در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در غزه سلاح مقاومت را موضوع مورد بحث با گروههای فلسطینی و میانجیها دانست و گفت: این توافق در ابتدای مسیر قرار دارد و هیچ تصمیمی خارج از موضع مورد توافق ملی فلسطین اتخاذ نخواهیم کرد.
الحیه تأکید کرد: موافق حضور نیروهای بینالمللی بهعنوان نیروی جداساز و ناظر مرزی و پیگیریکننده آتشبس در غزه هستیم.
وی درباره وضعیت کرانه باختری نیز گفت: کرانه باختری زیر سلطه شهرکسازی است و نیاز فوری به ساماندهی امور ملی فلسطینی را داریم.
الحیه با اشاره به وضعیت اسرای فلسطینی گفت: پرونده اسرا کاملاً یک مسئله ملی است و برای پایان دادن به رنج همه اسیران تلاش میکنیم.
وی افزود: دشمن هیچ توجهی در قبال بسیاری از اسامی اسرا ندارد، اما تلاشها در این زمینه ادامه دارد.
الحیه درباره کمکرسانی به غزه اظهار کرد: غزه روزانه به ۶ هزار کامیون نه فقط ۶۰۰ کامیون کمک نیاز دارد.
رهبر ارشد حماس گفت: رژیم اشغالگر مانع از ورود برخی اقلام به غزه میشود، گویی هنوز در میانه جنگ قرار داریم.
وی افزود: اوضاع انسانی در غزه ما را آزار میدهد، این در حالی است که دشمن همچنان مانع ورود کمکها به غزه میشود.
الحیه در پایان هشدار داد: نقضهای مکرر توافق، موجب نگرانی مردم شده و میتواند به اختلال در توافق منجر شود.
ما از میزان کمکهای ورودی به غزه رضایت نداریم و از میانجیها میخواهیم وارد عمل شوند.