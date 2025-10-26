به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ پلیس موارد آزار جنسی را شامل درون خانوادگی، همسالان و در محیط‌های نهادی و مدارس، همراه با مواردی که با درک رایج از «باند آزار جنسی» مطابقت ندارند می‌شود اعلام کرد.

برخی از صاحب نظران روند فزاینده سوء استفاده جنسی از کودکان را فاجعه بار خواندند و بارونس کیسی، حسابرسی ملی سوءاستفاده و آزار جنسی کودکان به صورت گروهی، از «تطابق نداشتن» نحوه ثبت کودک آزاری توسط پلیس متروپولیتن و مقامات محلی خبرداد.