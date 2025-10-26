سخنگوی دولت گفت: ثبت هفت محصول معدنی صادراتی خراسان جنوبی توسط سازمان مالکیت فکری سازمان ملل به ثبت جهانی علاوه بر تقویت ارزش صادراتی محصولات استان، فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و توسعه استراتژیک را در خراسان جنوبی فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مهاجرانی گفت: این اقدام به معدن‌کاران و فعالان حوزه معدن کمک می‌کند تا از ارزش صادراتی محصولات خود بهره‌برداری کنند و ظرفیت‌های ذاتی استان برای توسعه اقتصادی و صادراتی بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.

وی تأکید کرد که ثبت جهانی این محصولات، نه تنها "افق‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و توسعه استراتژیک استان" فراهم می‌کند، بلکه زمینه افزایش اعتبار بین‌المللی و تقویت جایگاه خراسان جنوبی در بازار‌های صادراتی را نیز فراهم می‌آورد.

سخنگوی دولت همچنین گفت: این موفقیت نتیجه تلاش‌های سازمان‌های مرتبط، معدن‌کاران و دست‌اندرکاران بخش معدن استان است و نمونه‌ای از "همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی" برای توسعه پایدار استان محسوب می‌شود.