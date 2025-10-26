طرح‌ ویژه مقابله با اراذل و اوباش در استان کرمان آغاز شد.

طرح‌ ویژه مقابله با اراذل و اوباش

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،فرمانده انتظامی کرمان از اجرای طرح مقابله با اراذل و اوباش در مناطق و محله‌های از قبل شناسایی شده سراسر این استان خبر داد.

سردار جلیل موقوفه ئی گفت: دیار کریمان و زادگاه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، دارای مردمی شریف، نجیب، خونگرم و مهمان نواز است که همزمان با اولین طرح ارتقا امنیت اجتماعی تاکید کردیم اراذل و اوباش جایی برای عرض اندام در این استان ندارند.

وی افزود: در این میان به منظور افزایش اشرافیت اطلاعاتی بر روی اقشار آسیب زا و تشدید اقدامات کنترلی، طرح مقابله با اراذل و اوباش در مناطق و محله‌های از قبل شناسایی شده سراسر استان کرمان با جدیت دنبال می‌شود.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: در این طرح اراذل و اوباش در سطوح مختلف تقسیم بندی و پس از ابلاغ هشدارهای پیشگیرانه، تحت کنترل اطلاعاتی قرار می‌گیرند و تحرکات، ارتباطات و مشارکت آنان در نزاع، زورگیری‌ها و دیگر جرایم رصد می‌شود.

موقوفه ئی، افزود: از ظرفیت مردم هر محله در قالب طرح‌های امنیت محله محور برای شناسایی و پیشگیری از ظهور اراذل و اوباش نوپدید بهره گیری می‌شود.