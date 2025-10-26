پخش زنده
امروز: -
از ابتدای اجرای برنامه سازگاری با کمآبی در خراسان جنوبی، با نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای آب، ۲۷ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفهجویی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: یکی از مهمترین و مؤثرترین راهکارهای مدیریت منابع آب، نصب ابزارهای اندازهگیری از جمله کنتورهای هوشمند بر روی چاهها است که اجرای آن نقش بسزایی در کنترل برداشتهای غیرمجاز و بهرهبرداری بهینه از منابع آبی دارد.
سارانی افزود:خراسان جنوبی از استانهای پیشرو کشور در زمینه اجرای نصب کنتورهای هوشمند بهشمار میرود و تاکنون این طرح در بخشهای مختلف بهصورت گسترده اجرا شده است.
وی گفت تاکنون ۹۹ درصد چاههای کشاورزی، ۸۱ درصد چاههای شرب و ۹۰ درصد چاههای صنعتی و خدماتی استان به کنتورهای هوشمند آب و برق مجهز شدهاند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی گفت: نصب این کنتورها علاوه بر مدیریت منابع آب، موجب شده بهرهبرداران براساس پروانه بهره برداری از آب استفاده کنند و عدالت در برداشت از منابع آب زیرزمینی برقرار شود.
سارانی افزود: خراسان جنوبی در بیش از دو دهه گذشته با خشکسالیهای پیاپی و کاهش شدید بارندگی روبهرو بوده است؛ بهگونهای که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط بارش سال گذشته استان نسبت به میانگین بلند مدت ۴۳ درصد کمتر بوده است.
وی گفت: این شرایط موجب افت شدید سطح آبهای زیرزمینی، خشک شدن بسیاری از قنوات و چاهها و کاهش توان تولید در بخش کشاورزی شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر بخش عمدهای از منابع آبی استان از آبهای زیرزمینی تأمین میشود لذا اجرای طرحهای مدیریت مصرف و تجهیز چاهها به کنتورهای هوشمند، یکی از مؤثرترین اقدامات برای جلوگیری از افت بیشتر منابع آبی و تداوم حیات اقتصادی در مناطق روستایی و کشاورزی استان بهشمار میرود.