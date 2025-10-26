به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل فنی و حرفه ای استان گفت: پرونده بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران با ثبت ۲ مدال طلا ، ۱ مدال نقره ، ۱ مدال برنز و کسب ۴ مدالیون برای استان خراسان جنوبی به پایان رسید .

کامرانی افزود: بر اساس آخرین نتایج منتشر شده در این دوره از مسابقات آرمین ابراهیم زاده و کیارش کوه جانی در رشته مکاترونیک مدال طلا ، جواد راستی در رشته اتصالات چوبی مدال نقره ، حمید رضا جاودان پور در رشته سازهای چوبی مدال برنز و سجاد اکبری در رشته تهویه و تبرید، امیر حسین زنگالی در رشته فن آوری وب ، ستایش ثابتی در رشته نانوایی حجیم و نیمه حجیم و محمد علیمرادی در رشته صافکاری خودرو موفق به کسب مدالیون شدند.