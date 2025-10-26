به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هفته دوم لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور در گروه دوم با پیروزی آرمان زنجان به پایان رسید.

تیم فوتسال آرمان زنجان در هفته دوم لیگ دسته اول باشگاه‌های ایران، از نماینده کردستان میزبانی کرد.

دراین بازی که از روز جمعه ساعت ۱۶ در ورزشگاه ۶ هزارنفری انقلاب برگزار شد، آرمانی‌ها در دومین بازی خود در زنجان و در مقابل تیم پاریزه کردستان به برتری دو بر صفر رسیدند.

میثاق حسن پور و حسام بابایی گلزنان این دیدار بودند.