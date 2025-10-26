میتوان با کمی خلاقیت، دسرهای خوشمزه و سرشار از پروتئین درست کرد که کالری کمی دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دسر خوردن همیشه به معنی قند بالا و کالری زیاد نیست!
با کمی خلاقیت میتوانید دسرهایی درست کنید که هم خوشمزه باشند، هم سرشار از پروتئین.
از ماست یونانی گرفته تا حبوبات و توفو، ترکیب این مواد با دسرهای خانگی، میل به شیرینی را پاسخ داده و در عین حال به رشد عضلات و کنترل قند خون کمک میکند.
دسرهای پروتئینی به کنترل اشتها، ترمیم عضلات و ثبات قند خون کمک میکنند.
افزودن موادی مانند ماست یونانی، کره مغزیات و پودر پروتئین، مقدار پروتئین را افزایش میدهد بدون اینکه طعم دسر را خراب کند.
استفاده از شیرینکنندههای طبیعی یا ادویههایی مثل دارچین و وانیل میتواند طعم و بافت دسر را بهتر کند.
۱. بستنی یخی ماست یونانی
ماست یونانی پایهای عالی برای تهیه بستنی یخی پروتئینی است. بافت غلیظ آن بهدلیل صافشدن از آب اضافی، باعث میشود پروتئین بیشتری نسبت به ماست معمولی داشته باشد.
نیم فنجان ماست یونانی ساده بدون چربی = ۹.۵ گرم پروتئین
میتوانید آن را با تکههای میوه تازه یا عسل طبیعی ترکیب کنید تا دسری سالم و خنک داشته باشید.
۲. براونی لوبیای سیاه
براونیهای تهیهشده با لوبیای سیاه بافتی فاجی و نرم دارند و سرشار از پروتئین و فیبر هستند.
نیم فنجان لوبیای سیاه = حدود ۷ گرم پروتئین
لوبیای سیاه طعمی ملایم دارد و وقتی با شکلات یا کاکائو ترکیب شود، مزهی آن تقریباً احساس نمیشود. نتیجه: دسری غنی، سالم و بدون آرد سفید!
۳. خمیر کوکی با نخود (بدون پخت)
خمیری نرم و شیرین که بدون نیاز به پخت و بدون تخممرغ خام آماده میشود. نخود منبعی عالی از پروتئین و فیبر است و با کمی کره بادامزمینی و چیپس شکلات تبدیل به دسری جذاب میشود.
نیم فنجان نخود = حدود ۷ گرم پروتئین
۴. کیک فنجانی پروتئینی (Mug Cake)
کیک فنجانی در مایکروویو پخته میشود و میتواند جایگزین عالی برای دسرهای پرکالری باشد. استفاده از آرد جو دوسر باعث افزایش مقدار پروتئین میشود.
نیم فنجان جو دوسر = ۱۳.۵ گرم پروتئین
برای خوشطعمتر شدن میتوانید روی آن کمی کره بادام یا بستنی گیاهی بریزید.
۵. بستنی کاتیج (پنیر دلمهای)
این دسر ابتدا در شبکههای اجتماعی محبوب شد و حالا یکی از دسرهای پرپروتئین محبوب است. پنیر کاتیج منبعی از پروتئین کندهضم و ترکیبات مفید برای سلامت گوارش و قلب است.
نیم فنجان پنیر کاتیج = حدود ۱۱ گرم پروتئین
با ترکیب آن با میوه منجمد و کمی عسل یا وانیل، میتوانید بستنیای خانگی، کمقند و مغذی بسازید.
۶. پودینگ شکلاتی با توفو
توفو از سویا ساخته میشود و بهطور طبیعی غنی از پروتئین است. نوع سیلکِن (نرم) بافتی کرمی دارد و برای دسرهایی مثل پودینگ یا موس شکلاتی ایدهآل است.
نیم فنجان توفو نرم = حدود ۵ گرم پروتئین
با ترکیب آن با پودر کاکائو، شیر بادام و اندکی شیره افرا، دسری گیاهی و سالم خواهید داشت.
فواید دسرهای پروتئینی برای بدن
برخلاف تصور، داشتن سبک زندگی سالم به معنی حذف کامل دسر نیست. با جایگزینی مواد مغذیتر، میتوانید از دسرها لذت ببرید و در عین حال به بدن خود کمک کنید:
کنترل بهتر قند خون
احساس سیری طولانیتر
کمک به رشد و ترمیم عضلات
حفظ انرژی پایدار در طول روز
استفاده از آرد سبوسدار، مغزها، حبوبات و شیرینکنندههای طبیعی (مثل عسل، خرما یا استویا) باعث افزایش کیفیت تغذیهای دسرها میشود.
مواد ساده برای افزایش پروتئین در دسرها:
پودر پروتئین: افزودن یک پیمانه از نوع وی، سویا، نخود یا شاهدانه به خمیر دسرها.
ماست یونانی: مناسب برای پارفه، اسموتی یا روی کیک.
پنیر کاتیج: عالی برای پر کردن پای یا تهیه بستنی.
توفو نرم: پایهای عالی برای پودینگها و موسهای کرمی.
کره مغزیات: مثل بادام، بادامزمینی یا بادامهندی — سرشار از چربی مفید و فیبر.
حبوبات: لوبیا و نخود در براونیها یا خمیر کوکی طعم و پروتئین اضافه میکنند.
تخممرغ یا جایگزین گیاهی آن: هر عدد تخممرغ حدود ۶ تا ۷ گرم پروتئین دارد. (جایگزین گیاهی: ۱ قاشق چایخوری بذر کتان + ۲ قاشق آب)
برای داشتن دسرهای سالم، نیازی به حذف شیرینی نیست.
کافی است از ترکیبات هوشمندانهتر استفاده کنید تا هم لذت ببرید هم به بدنتان سوخت مفید برسانید.
ماست یونانی، کره مغزیات، حبوبات و پنیر کاتیج میتوانند دسر شما را از یک خوراکی ساده به میانوعدهای مقوی و سیرکننده تبدیل کنند.