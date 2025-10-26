به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حسینعلی محمدی، مدیرکل بحران استانداری مازندران، از نجات ۱۸ دوچرخه‌سوار در جنگل‌های جواهرده رامسر خبر داد و گفت: این حادثه شب جمعه رخ داد و گزارش اولیه حاکی از ورود گروهی از گردشگران از تهران به ارتفاعات جواهرده بود که در مسیر جنگلی گرفتار شده بودند.

وی افزود: با توجه به شرایط دشوار مسیر‌ها و پوشش جنگلی گسترده منطقه، تیم‌های امداد و نجات شهرستان رامسر و هلال احمر استان گیلان به سرعت به محل اعزام شدند و با همکاری نیرو‌های استان مازندران عملیات جست‌و‌جو آغاز شد.

مدیرکل بحران استانداری مازندران تصریح کرد: تمامی اعضای گروه در محدوده‌های مشخص شده شناسایی و سالم به نقطه امن بازگردانده شدند.

محمدی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی، به گردشگران توصیه کرد: بدون راهنمای محلی به ارتفاعات و مناطق جنگلی وارد نشوند، زیرا حتی بومیان منطقه گاهی در مسیر‌های جنگلی دچار مشکل می‌شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مسئولیت اجتماعی و همکاری بین دستگاه‌های دولتی، استانداری، امداد و نجات و اپراتور‌ها نقش اساسی در پوشش مناطق بحران‌خیز و حفاظت از گردشگران دارد.