مهندسان جوان زنجانی با تکیه بر دانش بومی، ماشینآلات پیشرفتهای ساختند که پیشتر از خارج کشور تأمین میشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ تیمی دانشبنیان در استان زنجان موفق شد با طراحی و تولید ماشینآلات پیشرفته مورد نیاز صنایع سلولزی و واحدهای تولید مواد شوینده، وابستگی کشور به واردات این تجهیزات را بهطور کامل از میان بردارد.
تمامی مراحل طراحی، ساخت و راهاندازی خطوط تولید این ماشینآلات توسط مهندسان ایرانی انجام شده و حاصل آن، توسعه تکنولوژی بومی و گامی مؤثر در مسیر خودکفایی صنعتی کشور بوده است.
مسئول این تیم دانشبنیان گفت: در شرایطی که واردات تجهیزات صنعتی به دلیل تحریمها با محدودیتهای فراوان مواجه است، تلاش متخصصان داخلی توانسته مسیر جدیدی برای رشد صنعت کشور ایجاد کند.
وی افزود: محصولات تولیدی این مجموعه اکنون علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به چند کشور منطقه نیز صادر میشود.
بر اساس این گزارش، عملکرد درخشان این گروه در بخش طراحی صنعتی و راهاندازی خطوط تولید تاکنون منجر به کسب ۱۰ جایزه ملی در حوزه نوآوری و خلاقیت شده است.