سجاد عباسپور، نایبقهرمان کشتی فرنگی جهان، در زادگاهش قائمشهر مورد استقبال پرشور مردم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم ورزشدوست قائمشهر از سجاد عباسپور، نایبقهرمان کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان، به گرمی استقبال کردند.
این پهلوان مازندرانی اهل روستای خطیرکلاست که در وزن ۶۰ کیلوگرم رقابتهای کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان در صربستان، با درخشش قابل تحسینی موفق به کسب مدال نقره شد.
در این رقابتها، تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران با کسب ۳ مدال طلا، یک مدال نقره و ۲ مدال برنز، در ردهبندی تیمی با ۱۴۳ امتیاز، مقتدرانه به مقام قهرمانی دست یافت.
تیمهای اوکراین و آذربایجان به ترتیب با ۹۶ و ۹۳ امتیاز، در جایگاه دوم و سوم این رقابتها ایستادند.