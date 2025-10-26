به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر کازرون گفت: دوره تخصصی پایه پیمایش و ناوبری با حضور ۲۲ نفر از امدادگران در این شهرستان برگزار شد.

سعید دهقان افزود: در این دوره شرکت‌کنندگان با مفاهیم و مهارت‌های مرتبط با پیمایش در ارتفاعات و نواحی کوهستانی شامل مناطق برفی، سنگی و صخره‌ای آشنا شدند.

وی بیان کرد: شناسایی و مدیریت خطرات کوهستان، آشنایی با تجهیزات فردی و گروهی، اصول جهت یابی و بهره‌گیری از سامانه‌های موقعیت یاب جهانی به صورت نظری و عملی به امدادگران آموزش داده شد.

سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر کازرون گفت: در پایان دوره از فراگیران آزمون کتبی و عملی گرفته و به آنها گواهی پایان دوره داده شد.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.