به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ابوالفضل محبان گفت: بعدازظهر ظهر شنبه گزارشی مبنی بر وقوع تصادف بین دو خودروی پراید و برلیانس در جاده شیروان به بجنورد، پس از پلیس‌راه، از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات خراسان شمالی دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های امداد و نجات پایگاه سیساب به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی اولیه مشخص شد این سانحه رانندگی چهار مصدوم و یک جان‌باخته برجا گذاشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی ادامه داد: امدادرسانی اولیه به مصدومان توسط نیرو‌های امدادی انجام و مصدومان با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

محبان بیان کرد: پیکر فرد جان‌باخته نیز پس از انجام اقدامات لازم تحویل نیرو‌های مربوطه شد.