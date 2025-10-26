پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: بر اثر برخورد دو خودروی سواری در جاده شیروان– بجنورد، یک نفر فوت و چهار نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ابوالفضل محبان گفت: بعدازظهر ظهر شنبه گزارشی مبنی بر وقوع تصادف بین دو خودروی پراید و برلیانس در جاده شیروان به بجنورد، پس از پلیسراه، از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات خراسان شمالی دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله تیمهای امداد و نجات پایگاه سیساب به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی اولیه مشخص شد این سانحه رانندگی چهار مصدوم و یک جانباخته برجا گذاشته است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی ادامه داد: امدادرسانی اولیه به مصدومان توسط نیروهای امدادی انجام و مصدومان با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
محبان بیان کرد: پیکر فرد جانباخته نیز پس از انجام اقدامات لازم تحویل نیروهای مربوطه شد.