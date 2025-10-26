پخش زنده
استاندار خراسان رضوی گفت: جای نمایشگاه بینالمللی کتاب در مشهد خالی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری عصر شنبه در نشست شنبههای گفتوگو که با موضوع بیهقی، نثر فارسی و داستان نویسی برگزار شد، بر لزوم معرفی نویسندگان و آثار آنان تاکید کرد و افزود: مشهد قابلیت برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب را دارد و استان خراسان رضوی میتواند بار حوزه فرهنگ و ادب کشور را به دوش بکشد.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: خراسان یک حوزه تمدنی است و ما میراثداران آن هستیم و باید از این سرمایه ارزشمند به بهترین شکل استفاده کنیم و به این حوزه تمدنی بیافزاییم.
مظفری با اشاره به وجود بیش از ۸۰۰ سمن و تشکل مردمی در استان خراسان رضوی گفت: نویسندگان نباید خود را دست کم بگیرند و باید خود شروع کننده و پیگیر ایجاد یک خانه یا انجمن داستان نویسان باشند و یک ساختار دقیق و روشن و نظاممند تشکیل دهند.
وی افزود: همچنین بایستی یک اتاق فکر برای داستان نویسان در استان تشکیل شود تا این گروه ساماندهی شوند و گرد هم جمع شوند و تبادل اندیشه و آشنایی بیشتر صورت گیرد و در راستای ارتقای فرهنگ و ادب به ویژه در حوزه نثر فارسی استان خراسان رضوی گامهای مهم برداشته شود و ما به عنوان استانداری و حاکمیت نیز شما عزیزان را حمایت میکنیم.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: در راستای ارتقای حوزه نویسندگی باید فضا برای بازار فروش کتاب ایجاد شود و این موضوع باید ساماندهی شود، در این راستا میتوان با استفاده از سازههای سبک غرفههایی ویژه فروش کتاب در سطح شهرها و شهرستانهای استان با کمک شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایجاد کرد.
مظفری افزود: همچنین میتوان برای حمایت از حوزه کتاب و نویسندگی اول هر ماه نمایشگاه و غرفههای فروش کتاب در سطح شهر برگزار و ایجاد کرد.
استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: اماکن تاریخی همچون فردوسی، عطارو خیام این ظرفیت را دارند که فضایی را هفتهای یک بار برای فروش کتاب در اختیار نویسندگان قرار دهند.
مظفری با بیان این که باید با استفاده از آثار مفاخر حوزه فرهنگ و ادب و زبان فارسی برای خلق ثروت بهره برد، افزود: در سه سال گذشته سه دوره داستان نویسی، سه دوره موسیقی و مجسمه سازی در کیش برگزار شد، پس این کار در مشهد نیز قابل انجام است.
لزوم ساماندهی کمکهای حمایتی در حوزه نویسندگی
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر این که کمکهای حمایتی از حوزه نویسندگی استان باید ساماندهی شود تا هم افزایی و ارتقای این حوزه به درستی صورت بگیرد، گفت: انجمن کتابخانهها بایستی از نویسندگان و آثارشان با خرید کتابهای آنان حمایت کنند.
حسین مسگرانی افزود: همچنین از ظرفیت نهادهای مردمی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراثفرهنگی استان در حمایت از نویسندگان باید استفاده کرد.
وی ادامه داد: ما به دنبال نخستین تفاهم نامه سازمان سینمایی در تهران هستیم که این امر در ساخت مستند در حوزه مفاخر استان بسیار کمک کننده است.
اختصاص ردیف بودجه برای همایش بزرگداشت بیهقی
استاد دانشگاه حکیم سبزواری نیز در این نشست گفت: از سال ۱۳۸۶ روز اول آبان ماه را به عنوان روز بزرگداشت بیهقی اعلام کردیم و از آن زمان تاکنون ۱۵ دوره همایش بزرگداشت مقام ابوالفضل بیهقی را با کمک دانشگاه حکیم سبزواری در سبزوار برگزار کردهایم.
دکتر مهیار علوی مقدم افزود: از استانداری خراسان رضوی میخواهیم همانند همایشهای ملی فردوسی، عطار و خیام، ردیف بودجهای برای برگزاری همایش ملی بیهقی نیز در راستای اعتلای نثر فارسی اختصاص یابد.
در نشست شنبههای گفتوگو با موضوع بیهقی، نثر فارسی و داستان نویسی که با حضور جمعی از استادان، پیشکسوتان و نویسندگان و شاعران برگزار شد از پنج نفر از پیشکسوتان حوزه فرهنگ و ادب و زبان پارسی تقدیر شد.
در این نشست، نویسندگان و شاعران دغدغهها و چالشها و مطالبات خود را در حضور استاندار خراسان رضوی مطرح کردند.