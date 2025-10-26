پخش زنده
سیویکمین مسابقه کشوری «رفاقت مهر» در اصفهان آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون دانشجویی و جوانان جمعیت هلالاحمر کشور در اصفهان گفت: در این رقابتها پس از برگزاری مرحله شهرستانی و استانی، نمایندگان ۳۱ استان کشور را گرد هم آمدهاند تا در برنامههای امدادی، غیرمدادی و ابتکاری در دو روز به رقابت بپردازند.
عباسعلی محمدزاده افزود: در این رقابتها استانها در سه گروه تقسیم و هر گروه به طور تخصصی وارد سایتهای عملیاتی خود میشوند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه حمایتهای روانی-اجتماعی و فعالیت با کودکان، برای اولین بار استان اصفهان اقدام به برپایی برنامههای ابتکاری در این دوره کرده است، گفت: این مسابقات فرصتی فراهم میکند تا تیمها در شرایط بحرانی توانمندی خود در ارائه خدمات روانی-اجتماعی را نشان داده و ارزیابی شوند.
معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر استان اصفهان نیز گفت: مسابقات رفاقت مهر با الهام از آیه شریفه "فَاستَبِقوا الخَیرات" و با هدف تقویت روحیه همکاری و دوستی، افزایش تعامل و تبادل تجربیات و ارتقای مهارتهای امدادی جوانان آغاز شده است.
خاطره آزاد افزود: مرحله کشوری این مسابقات در بخش خواهران از ۳ تا ۶ آبان و در بخش برادران از ۶ تا ۹ آبان برگزار و شرکتکنندگان در رشتههای زبان انگلیسی، ارزیابی مصدوم و صحنه، احیای قلبی ریوی (CPR)، آتلبندی، پانسمان و بانداژ، اسکان اضطراری، حمل مصدوم یکنفره، دونفره و گروهی و آزمون کتبی به رقابت میپردازند.
وی گفت: همچنین مسابقات جانبی شامل طراحی اردوگاه، فضای دوستدار کودک، آمادگی جسمانی و بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی برگزار میشود.
آزاد ادامه داد: مسابقات امسال بر اساس محورهای اصلی فعالیتهای سازمان جوانان، از جمله طرحهای دادرس پیشرفته، سحر و پیشگامان پیشرفت طراحی شده بود و فرصتی برای رشد، خودباوری و افزایش آمادگی اعضای جوان در حوزههای امدادی و اجتماعی فراهم میآورد.