پخش زنده
امروز: -
سیویکمین دوره مسابقات کشوری «رفاقت مهر» به میزبانی جمعیت هلالاحمر استان اصفهان آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سیویکمین دوره مسابقات کشوری رفاقت مهر ویژه اعضای جوانان جمعیت هلالاحمر استانهای سراسر کشور که از دیروز آغاز شده تا نهم آبان ماه به میزبانی اصفهان ادامه دارد.
«این مسابقات با الهام از آیه شریفه "فَاستَبِقوا الخَیرات" و با هدف تقویت روحیه همکاری و دوستی، افزایش تعامل و تبادل تجربیات، و ارتقای مهارتهای امدادی میان جوانان جمعیت هلالاحمر برگزار میشود.»
خانم هاشمی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای اصفهان در ارتباط زنده سلام خبرنگار از جزییات برگزاری این رقابت ملی به میزبانی نصف جهان گفت: