پخش زنده
امروز: -
رئیس فدراسیون کوهنوردی به امیر سرلشکر صالحی مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده اسبق ارتش ج. ا. ا مدال صعود به دماوند را اهدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با حضور در دفتر امیر صالحی در ستاد کل نیروهای مسلح با تقدیر از همت و تلاش امیر سرلشکرصالحی بخاطر اجرای برنامههای مختلف کوهنوردی و صعود به قلل مختلف کشور، حکم صعود به قله دماوند را به همراه مدال صعود به قله دماوند را به وی اهدا کرد.
امیر سرلشکر صالحی همه ساله حداقل یکبار به قله دماوند صعود و چندین مرحله به قلههای دیگر و مرتفع کشور صعود میکند.
امیر سرتیپ دوم جمشید فولادی رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح ج. ا. ایران نیز در این جلسه بر آمادگی نیروهای مسلح برای اجرای برنامههای کوهنوردی همگانی تاکید گرد.