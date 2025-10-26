پخش زنده
استاندار مازندران از اضافه شدن ۷۰۰ مگاوات برق به شبکه استان در یکسال آینده و حمایت از احداث نیروگاههای کوچک در شهرکهای صنعتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، یونسیرستمی، استاندار مازندران، در جلسه بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بابل در شهرک صنعتی رجه، از حمایت دولت از شهرکهای صنعتی برای ساخت نیروگاههای کوچک خبر داد.
وی افزود: با سرمایهگذاریهای انجامشده، در یکسال آینده ۷۰۰ مگاوات برق در مازندران وارد مدار خواهد شد که به کاهش ناترازی و تأمین برق پایدار کمک میکند.
استاندار مازندران با اشاره به محرومیت استان از زیرساختهای اساسی تصریح کرد: همه تلاشها بر این است که با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، گامهای مؤثری برای توسعه زیرساختهای استان برداشته شود.
یونسیرستمی با تأکید بر اجتناب از تصمیمهای احساسی و غیرکارشناسی اظهار داشت: در حوزههای مختلف از نظرات کارشناسی نخبگان بهره خواهیم برد و تنها از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران واقعی که دغدغه اشتغال پایدار دارند، حمایت میشود.
وی در پایان با اشاره به برنامههای جدی برای ساماندهی پسماند و توسعه شبکه فاضلاب در شهرهای استان خاطرنشان کرد: مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲۳۰۰ واحد تولیدی، حدود ۸۰ هزار شغل مستقیم دارد.