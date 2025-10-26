

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتسال جوانان کشورمان در دومین بازی از مسابقات آسیایی جوانان در بحرین به مصاف عربستان رفت و در دیداری یک طرفه با نتیجه ۱۴ بر صفر پیروز شد.

محمدجواد نوروزی، ابوالفضل زمانی، حسین رضا یوسفی (۶ گل)، علی احمدی (۲ گل)، محمدمتین کرمی (۲ گل)، امیرحسین عبدالرزاقی و صدرا چوپانی زننده گل‌های ایران بودند.

شاگردان علی صانعی در همان شروع بازی دو بار دروازه عربستان را باز کردند و حریف برای اینکه گل‌های خورده‌اش زیاد نشود عقب کشید، اما ملی‌پوشان ایران با پاسکاری متعدد ۵ گل دیگر به ثمر رساندند. در نیمه اول، تیم ملی زیر ۱۷ سال ایران ۶۳ درصد پاسکاری کرده و عربستانی‌ها ۳۷ درصد پاس‌ها را به نام خود ثبت کردند.

در نیمه دوم، شرایط مشابه نیمه اول بود و تیم زیر ۱۷ سال ایران با ارائه تاکتیک‌های مختلف ۷ بار موفق به گلزنی شدند. نمایش شاگردان صانعی طوری بود که کمتر موقعیتی روی دروازه ایران ایجاد شد

تیم فوتسال جوانان ایران که صعودش به مرحله نیمه نهایی قطعی شده است برای صدرنشینی ساعت ۲۰ فردا به مصاف تایلند می‌رود.