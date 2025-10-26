به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: پیشاپیش ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها را به ملت عزیز ایران و محبان خاندان عصمت و طهارت تبریک و تهنیت می‌گویم؛ این عید فرخنده با عنوان روز پرستار نامگذاری شده است که فرا رسیدن این روز را به همه پرستاران پرتلاش و خستگی ناپذیر تبریک عرض می کنم و از فداکاری ها، تلاش‌های انسان دوستانه و ایثارگرانه آنها به ویژه در دوران دفاع مقدس و در دوران شهدای مدافع سلامت به طور ویژه قدردانی می‌کنم.

وی افزود: امروز، فرصتیست تا از گام‌های استوار دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران سخن بگویم. در روز‌های اخیر، شاهد یکی از دستاورد‌های مهم و تاثیرگذار در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی بودیم که در نتیجه سال‌ها مقاومت و پیشرفت مردم ایران در قبال فشار‌ها و تحریم‌های ظالمانه صورت گرفت. نامه وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت نمادی از همبستگی استراتژیک این سه قدرت بزرگ است، که با صراحت اعلام کردند تلاش‌های سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم موسوم به اسنپ‌بک، از اساس فاقد اعتبار حقوقی است.

رئیس مجلس گفت: براساس بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، تمام محدودیت‌ها و الزامات این قطعنامه خاتمه یافته، لغو همه قطعنامه‌های پیشین ادامه می‌یابد و با پذیرش رسمی حق غنی‌سازی، پرونده هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شده است. در ادامه این رویکرد هوشمندانه، سفرا و نمایندگان دائم سه کشور نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نامه‌ای مشترک در غیرقانونی بودن فعال سازی اسنپ بک به مدیرکل آژانس ارسال و تصریح کردند که با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ مأموریت گزارش‌دهی مدیرکل آژانس در خصوص راستی‌آزمایی و نظارت بر اجرای برجام و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به پایان رسیده است.

وی افزود: بر این اساس آژانس موظف است بجای پیروی از تفسیر‌های یک‌جانبه غربی‌ها، به قطعنامه‌ی هیئت حکام در دسامبر ۲۰۱۵ پایبند بماند. این دو نامه مشترک، نه تنها یک پیروزی حقوقی برای ایران است، بلکه گواهی بر تغییر موازین قدرت جهانیست و نظام جهانی در اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل به دوپاره تقسیم خواهد شد.

قالیباف گفت: جایی که چین و روسیه، به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت، با قاطعیت در کنار ایران ایستاده‌اند و نشان می‌دهند که عصر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و متحدانش به سر آمده است. ساختار نظام بین الملل نشانه‌هایی از یک دوران جدید را بروز می‌دهد و چین، روسیه و ایران و ۱۲۰ کشور جنبش غیرمتعهد از نظر حقوقی مُهر پایانی بر سوءاستفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین المللی زدند و در برابر تحمیل غیرقانونی اراده و زورگویی آمریکا و چند کشور اروپایی به بقیه جهان ایستادند که بی تردید در کم اثر کردن تحریم‌ها علیه ایران نقش خواهد داشت.

وی افزود: در این برهه حساس، از همه سلیقه‌های سیاسی مختلف انتظار می‌رود که با وحدت کلمه، از این دستاورد‌ها حمایت کنند و صدای رسای ملت ایران در برابر فشارهای خارجی باشند. بیایید به یاد آوریم که عزت و سربلندی ایران، در اتحاد و ایستادگی همه است؛ ایستادگی که امروز، با حمایت شرکای جهانی، به ثمر نشسته است. وظیفه شرعی و میهنی ماست که امروز تحت هر شرایطی، امر ملی را بر امر جناحی مقدم بداریم و به تثبیت و تحکیم دستاورد‌های امروز کشور کمک کنیم. در همین زمینه لازم میدانم انتقاد صریح خود را درباره مواضع رئیس جمهور و وزیرخارجه اسبق مان اعلام کنم که دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری‌های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند.

رئیس مجلس گفت: همچنین مایلم به یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور بپردازم که مستقیماً با ثبات مالی و اعتماد عمومی مردم به نظام بانکی مرتبط است، ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یا همان حل و فصل، که به تعبیری انحلال این بانک را در پی دارد. این تصمیم، که از سوی هیئت عالی نظارت بانک مرکزی اتخاذ شده، بخشی از برنامه جامع اصلاح نظام بانکیست و هدف آن ساماندهی بانک‌های ناسالم و بازگرداندن انضباط مالی به شبکه بانکی کشور است. بانک مرکزی، با توجه به ناترازی‌های بانک آینده که لطمه‌ی جدی به اقتصاد کشور می‌زد، آن را اصلاح ناپذیر تشخیص داد و تصمیم به ورود آن به فرآیند گزیر گرفت و سران قوا نیز با کارشناسی دقیق، تدابیر لازم را اخذ نمودند و اختیارات کافی را به مسئولان امر دادند تا این فرایند در آرامش کامل اجرایی شود و نه مردم دچار ضرر و زیان شوند و نه به منافع بیت المال آسیبی برسد.

وی افزود: خوشبختانه مجلس یازدهم در هماهنگی با دولت شهید رئیسی رضوان الله تعالی علیه، با تصویب قانون جدید بانک مرکزی که از وعده‌های مهم ما به مردم بود و در برنامه هفتم پیشرفت کشور، ابزار‌های لازم برای جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی را فراهم کرده است و امکان اصلاح و در صورت نیاز انحلال بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده را ایجاد کرده است و دولت محترم نیز با پیگیری خود و اهتمام ویژه رئیس‌جمهور جناب آقای پزشکیان تحقق این امر را ممکن ساختند.

قالیباف گفت: ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور بود که باعث ایجاد اعتماد مردم به دیگر تصمیم‌های کشور می‌شود. این نوع تصمیمات که پیش از این از آنها با عنوان لزوم اتخاذ تصمیمات سخت برای حل مسائل جاری کشور یاد کرده بودم، با همراهی سه قوه ادامه دار خواهد بود. وفاق به معنی لاپوشانی اشتباهات و ضعف‌ها نیست، خروجی واقعی و قابل دفاع وفاق میان قوا، همین است که این تصمیمات مهم با کمترین هزینه اجتماعی و اقتصادی، بدون مانع تراشی قوا برای یکدیگر و بدون سبقت گیری از هم برای تصاحب این نوع تصمیم گیری‌ها صورت می‌گیرد تا در واقعیت، نفع ملی محقق شود. ان‌شاءالله.