یکی از برگ‌های اقتدار دفاع مقدس۱۲ روزه، شکار هرمس ۹۰۰ رژیم صهیونی بود، شکاری که آمادگی پدافند هوایی ارتش را به رخ دوست و دشمن کشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛بامداد ۲۸ خرداد، سکوت آسمان نصف جهان با عملیاتی موفقیت‌آمیز در میدان نبرد درهم شکست، چون شکارچیان از ساعاتی قبل در انتظار شکار بودند.

هرمس ۹۰۰ رژیم صهیونی که جزو پیشرفته‌ترین پرنده‌های بدون سرنشین است وارد حریم اصفهان شد با ۸ موشک هدایت شونده (برای آسیب رساندن به مراکز حساس و حیاتی و البته مردمی که شاید هنوز در منازل خود در حال استراحت بودند) در کمتر از چند دقیقه، محاسبات انجام شد و درست ساعت ۵ صبح با دستان یکی از سربازان وطن هرمس ۹۰۰ دیگر بالی برای پرواز نداشت و نقش بر زمین شد.

شکار هرمس ۹۰۰ آن هم قبل از اینکه این پرنده پیشرفته بتواند آسیبی به سامانه‌ها پدافندی و مراکز حساس وارد کند آمادگی پدافند را به رخ کشید.

آن هم شکاری که حیاتی‌ترین قسمت‌های پهپاد از جمله کَن حمل موشک‌ها با خود موشک‌های هدایت شونده، رادار و دوربین اطلاعات و شناسایی سالم بود.

شکار ۲۸ خرداد در رسانه‌های خارجی هم بازخورد داشت.

در دفاع مقدس ۱۲ روزه نزدیک به ۲۰۰ فروند انواع هواگرد رژیم صهیونی با دقت بالای پدافند هوایی شکار شدند و حالا چشمان ایران، امروز بیدار‌تر از هر زمانی و دستان سربازان وطن روی ماشه است.