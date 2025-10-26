همایش پیاده‌روی خانوادگی با هدف تندرستی و پاکیزگی طبیعت، با حضور اقشار مختلف مردم در مسیر سه کیلومتری در دل کویر مزرعه شور کوهپایه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی باقری، رئیس هیئت آمادگی جسمانی شهرستان کوهپایه، پیاده‌روی را نمادی از درک اهمیت ورزش همگانی دانست و گفت: ما باید در پی آن باشیم که این فرهنگ نهادینه شود.

مرتضی مظاهری، عضو شورای اسلامی شهر سجزی، نیز با اشاره به اینکه این پویش هر هفته با شعار تندرستی، طبیعت سالم و زندگی سالم برگزار می‌شود افزود: محیط زیست دیگر دغدغه یک سازمان نیست، بلکه تبدیل به یک مطالبه همگانی و بخشی از سبک زندگیِ سالم شده است.

این همایش با نمایش هنر‌های رزمی و اهدای جوایز و تجلیل از ورزشکاران به پایان رسید.